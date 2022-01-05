准免打疫苗参赛引非议 澳网协：未独厚乔科维奇

（法新社墨尔本5日电） 塞尔维亚籍世界球王乔科维奇取得医疗豁免，得以在不用接种COVID-19疫苗情况下参加澳网，澳网主办单位因此遭受批评，澳洲网球协会主席提列说，并未「独厚」乔科维奇。

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网球每年首场大满贯赛澳洲公开赛（Australian Open）17日即将开打，所有参赛者都须接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，或取得由独立专家小组评估的医疗理由豁免。

澳洲网球协会（Tennis Australia）昨天证实乔科维奇（Novak Djokovic）将参加澳网，在墨尔本球场（Melbourne Park）争取第10冠。

已有多人质疑澳洲网协同意给予乔科维奇医疗豁免参赛的决定，而7度大满贯赛双打冠军、英国选手杰米．莫瑞（Jamie Murray）便是其中之一。

杰米．莫瑞表示，若他处于乔科维奇的处境，要取得类似的医疗豁免会有困难。

杰米．莫瑞在雪梨参加世界职业网球协会杯（ATP Cup）时表示：「我意思是，我真的不知道该怎么说…我想若是我未打疫苗，我不会去弄一个医疗豁免。」

ATP Cup英国队队长布罗迪（Liam Broady）表示，大家没有选择，只能相信乔科维奇具有正当理由寻求医疗豁免。

不过，澳网这项决定在澳洲受到媒体记者和一些前运动员的谴责。

墨尔本的电台主持人马赫（Andy Maher）说：「乔科维奇是有史以来最优秀的运动员，但不是没有他不行。」

澳洲网协主席提列（Craig Tiley）告诉澳洲第9电视台（Channel Nine）：「任何符合条件的人都获准参赛，并没有独厚任何人，乔科维奇没有获得特殊待遇。」

提列透露，这次约有3000人为赛事来到澳洲，其中有26名选手或随队工作人员提出申请医疗豁免，但只有少数人成功取得。

© 2022 AFP