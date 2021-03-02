凌虐菲佣劣行曝光 菲律宾驻巴西大使革职

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（法新社马尼拉2日电） 菲律宾前驻巴西女大使毛罗在巴西首都巴西利亚官邸凌虐女佣，劣行被监视器全都录后去年曝光，菲国总统杜特蒂1日证实，毛罗已经被开除，而且不得再担任公职。

毛罗（Marichu Mauro）去年底被召回马尼拉，此前巴西电视新闻频道环球新闻（GloboNews）曝光长达8 个月的监视器画面，显示她屡屡凌虐一名菲籍女佣。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）1日向电视机前观众表示，这名职业外交官已被外交部开除。

杜特蒂说：「有一些规则必须遵守，如果你不遵守，你就是在铤而走险，若出了甚么问题，你就得受处分。」

毛罗被开除意味她将领不到退休金，而且不得再担任公职。

环球新闻指出，那段去年3月至10月间凌虐女佣的画面，成为向菲国政府投诉毛罗劣行的铁证。

毛罗2018年派驻巴西。菲国驻巴西大使馆并兼管哥伦比亚、圭亚那、苏利南与委内瑞拉的业务。

数以百万计菲律宾人难捱在家乡薪资待遇差、失业且工作机会有限而远赴海外讨生活，包括沦为家庭帮佣，他们从海外汇回的工资对国内经济非常重要。

许多菲劳面临艰困或危险处境，且身心受虐报导时有所闻，但绝大部分凌虐案与外国雇主有关 。

© 2021 AFP