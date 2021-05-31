减碳付诸行动压力日增 联合国恢复视讯协商

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（法新社巴黎31日电） 在全球最大排碳国纷纷做出净零（Net Zero）承诺后，联合国今天将以视讯形式恢复气候协商，为2019年来首度举行。

名义上由联合国气候变迁计画负责主持的这场会谈将在德国波昂（Bonn）举行，为非正式性质，意味着3周对话期间不会做出任何决定。

但随着科学家不断郑重警告，全球暖化的步伐已胜过人类减少温室气体排放的最佳方案，要求一些棘手问题需取得进展的压力也升高。

各国2018年同意遵守巴黎协定（Paris Agreement）管理各国如何实施其目标的「规章」中许多要素。

但一些问题依旧悬而未决，包括透明度、碳市场，及所有国家逐步减少其碳排量的统一时间表等规范。

2019年12月联合国举办上一场气候峰会上，各国也未能在通报气候金融（climate finance）的全球性系统上取得共识。

世界资源研究所（World Resources Institute）副研究员卡格斯威尔（Nathan Cogswell）表示，更具透明度的协议对于「有效执行巴黎协定是重要一环，盼即将举办的会议能协助各方更贴近这个目标」。

卡格斯威尔指出，关键的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）11月将在格拉斯哥（Glasgow）举行，会议结束前，各国若未能在重复计算温室气体减量的保护机制上取得共识，会「削弱全球努力对抗气候变迁的雄心抱负」。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP