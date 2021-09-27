减碳排压力大 澳洲总理恐不出席联合国气候峰会

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（法新社雪梨27日电） 面对2050年净零碳排目标压力，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）在今天出刊的专访中表示，他或许不会出席11月在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行的联合国气候峰会。

法新社报导，澳洲煤炭出口总值高居全球第一，境内也依旧仰赖化石燃料发电，当局至今都没有对温室气体减量作出具体承诺。

莫里森一向表示，只要有买家，澳洲就会持续开采、出口化石燃料。

当被问到是否出席11月的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26），莫里森告诉「西澳人报」（The West Australian）说：「我们尚未作出最后决定。」

「我的意思是，这会是另一次海外出差，今年我已多次出国访问，花了很多时间进行检疫隔离。」

「我必须聚焦国内事务、因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。峰会举行的时间会与澳洲疫情解封撞期，我必须处理这些互相冲突的需求。」

格拉斯哥为期12天的峰会将是2015年巴黎协商以来规模最大的气候会议，被视为是设定各国碳排目标、减缓全球暖化的重要一步。 （译者：纪锦玲）

© 2021 AFP