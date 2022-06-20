减重体罚让儿童却步　日本柔道大危机

（法新社静冈县袋井市20日电） 日本是柔道的故乡，但不惜一切代价取胜的残酷心态、体罚和减重的压力让许许多多儿童却步，也让人担心起这项运动的未来。

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全日本柔道联盟（All Japan Judo Federation）示警说，儿童被逼得太紧。为了凸显问题严重性，联盟甚至取消了小学生全国柔道大赛。

一个以练习柔道时受伤或死亡者为关注对象的压力团体表示，1983年至2016年间，日本学校通报121起柔道相关死亡事件。

日本经常称霸奥运会柔道奖牌榜，但全日本柔道联盟理事山下泰裕告诉法新社，由于父母和教练眼中只有短期荣耀，这项运动的价值正在消失。

同时担任日本奥林匹克委员会主席、曾在1984年洛杉矶奥运勇夺金牌的山下说：「柔道是一种强调人性的运动，如果认为除了胜利之外没有任何价值，结果才是最重要，那就是扭曲。」

根据全日本柔道联盟数据，2004年以来，日本学习柔道人数锐减近一半，来到约12万人，儿童减幅最大。 有报导称，为了参加较轻的量级，有些小学生被迫减重，有时甚至减重多达6公斤。小孩子学习的动作有些和奥运运动员一样危险，激烈的训练制度可能让他们受伤或筋疲力尽。

众所周知，有父母和教练会在比赛中斥责裁判，尽管多年来这项运动频传虐待和欺凌丑闻，体罚至今依旧存在。

全日本柔道联盟3月决定采取行动，取消10岁至12岁儿童的全国大赛，并计划以讲座和练习会等活动取而代之。

© 2022 AFP