凡尔赛拜金女钻石手炼将拍卖 估价达台币1.1亿

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（法新社日内瓦8日电） 佳士得（Christie's）拍卖公司8日表示，法国大革命期间被送上断头台的玛丽皇后曾拥有的2条钻石手炼，11月将在日内瓦拍卖会开放竞标。

这2条手炼，每条都镶有112颗璀璨夺目的钻石，将在11月9日的拍卖会上合并拍卖，预估落槌价格在200万至400万美元（约新台币5543万至1亿1000万元）之间。

这2条手炼由3排钻石排列而成，可以连接在一起，当作项炼佩戴。佳士得珠宝鉴定专家表示，手炼上镶嵌的单颗钻石重量介于1到4克拉之间，估计钻石总重量为140至150克拉。

专家告诉法新社，上述估价金额不仅包括钻石本身的价值，也「包括法国皇后玛丽．安托瓦内特（Marie Antoinette）佩戴过这些珠宝的可能性」。

佳士得奢侈品部门主席高逸龙（Francois Curiel）发布声明称，「从最近的日内瓦拍卖会可以看出，出处高贵的珠宝市场持续表现出色」。

2018年，一件同属于玛丽皇后的天然珍珠镶钻项坠，获苏富比（Sotheby's）拍卖公司估价100-200万美元，结果以3600万美元（约新台币11.1亿元）的天价落槌。

据佳士得的说法，玛丽皇后在巴黎即位2年后，于1776年向珠宝商Charles August Boehmer订购了这2条手炼。1793年10月，她在巴黎被送上断头台，得年37岁。

© 2021 AFP