凡疫苗打好打满者 今年暑假搭邮轮观光不是梦

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（法新社纽约24日电） 邮轮业3大巨擘将在未来数周内重返海洋，其中挪威邮轮公司（Norwegian Cruise Line）是最新一家宣布重启海洋之旅的业者，并说预计最快8月初重启阿拉斯加航线。

历经一年来的惨重损失后，嘉年华集团（Carnival Corp）与皇家加勒比游轮公司（Royal Caribbean Cruises）上周指出，他们挥别2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的首发邮轮预计7月启航。

美国疾病管制暨预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）本月稍早批准，乘客与船员接种疫苗，邮轮才可出航。

挪威邮轮公司总裁索默（Harry Sommer）声明指出：「宣布从美国复航，我们期盼许久了，我们非常自豪展开历经一年多等待的首次航海之旅，会从我们情有独钟的母港西雅图启航，目的地是美不胜收的阿拉斯加州。」

2020年3月14日，美国疾病管制暨预防中心下达「禁航令」，邮轮业者的营运都暂时中止，以避免疫情进一步扩散蔓延，当时已有不少邮轮相继爆发致人于死的疫情。

虽然去年有部分游轮在欧洲与其他地区恢复营运，不过当时美国仍未解除禁航令。

这3大邮轮业者挥别疫情的首航之旅，都是敲定从西雅图至阿拉斯加州的航线。

挪威邮轮公司表示：「所有船员和乘客必须打好打满疫苗才能上船。」

嘉年华集团指出，至少在两周前注射最后一剂疫苗的游客才可搭乘邮轮出航，皇家加勒比游轮公司则是要求所有16岁以上的乘客都必须接种疫苗，8月1日以后则是扩及至12岁以上的乘客。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP