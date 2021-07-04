凯恩梅开二度 英格兰4比0大胜乌克兰闯欧国杯4强

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（法新社罗马3日电） 英格兰今天在队长凯恩「梅开二度」独进两球的带领下，以4比0大胜乌克兰，踢进欧国杯4强。

这是目前由邵斯盖特（Gareth Southgate）掌兵符的英格兰，第2次在大比赛的淘汰赛阶段攻进4球；第1次是在1966年世界杯足球赛冠军赛，当时英格兰以4比2击败西德夺冠。英格兰在这次欧洲国家杯，已经连续7场比赛没有被对手进球。

凯恩（Harry Kane）说：「我们赢球的呼声很高，为此承受很大的压力。我们今晚表现不错，4个进球，且没让对手攻破球门，完美的一晚。」

这场于奥林匹克体育场（Stadio Olimpico）进行的比赛开踢仅4分钟，英格兰队长凯恩就接获史特林（Raheem Sterling）犀利的传球，近距离起脚射门破网，成为英格兰自2004年以来，在欧国杯最快攻破对手球门的一次。

下半场开踢不到一分钟，马奎尔（Harry Maguire）就以头锤破网，随着乌克兰防守遭瓦解，凯恩很快再攻进英格兰此役的第3球。

替补上场的韩德森（Jordan Henderson）以他的第一个国际赛进球，让英格兰确定得以轻松晋级4强。英格兰在2018年世界杯也曾闯进4强，可惜当时以1比2不敌克罗埃西亚。

马奎尔说：「在重要的大赛连两次踢进4强，这感觉很棒。我不想成为扫兴的人，我们不会就此停住。接下来还有另一场重要比赛，这次我们想走得更远。」

英格兰7日将在伦敦对上丹麦，争取冠军赛门票。丹麦稍早于亚塞拜然巴库（Baku），以2比1击败捷克。

© 2021 AFP