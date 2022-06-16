凯文史贝西英国出庭 否认性侵男子指控

（法新社伦敦16日电） 好莱坞男星凯文史贝西（Kevin Spacey）今天在英国伦敦西敏区治安法庭现身，「坚决」否认他性侵3名男子的指控。

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治安法庭法官伊克兰（Tan Ikram）同意凯文史贝西无条件保释，直到7月14日上午9时30分下次开庭，地点在伦敦南华克刑事法院（Southwark Crown Court）。

现年62岁的凯文史贝西在抵达和离开伦敦西敏区治安法庭（Westminster Magistrates Court）时面带笑容，对现场喧嚷的记者和摄影机不发一语。

身穿浅蓝色西装的凯文史贝西站在被告席，说出自己的全名、出生日期以及在伦敦的住址。

今天庭讯进行28分钟，并无正式抗辩。但被告律师吉布斯（Patrick Gibbs）对庭上表示：「史贝西先生坚决否认本案一切犯行。」

法官在得知两度获得奥斯卡金像奖的凯文史贝西为了亲自出庭、13日即已抵达伦敦后，正式撤除两周前对他发出的逮捕令。

法官表示：「我听说你与纽约当局合作，而且自愿出席今天这里召开的程序庭。」

英格兰和威尔斯治安法庭的最初庭讯大致属于程序性质，检方会在庭上概述控诉内容，法官则订定保释金额，被告在此阶段通常无须进入正式抗辩。

比较严重的案件会送往刑事法院继续审理，一旦定罪，刑事法院法官拥有较大的量刑权。

© 2022 AFP