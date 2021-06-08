凯蒂佩芮、贝克汉等将近30位名人呼吁G7 分享疫苗给较贫穷国家

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（法新社纽约联合国总部8日电） 七大工业国集团（G7）高峰会在英国登场前，美国流行歌手凯蒂佩芮、英国退役足球巨星贝克汉等将近30位名人今天呼吁G7分享疫苗给较贫穷国家。

凯蒂佩芮（Katy Perry）、贝克汉（David Beckham）等娱乐圈和体育界知名人物呼吁法国、义大利、英国、加拿大、日本、德国和美国，承诺提供6到8月疫苗供应量至少20%，相当于1.5亿剂疫苗。

他们在连署信中警告：「世界已经花了一年半的时间对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19），但病毒仍在许多国家蔓延，并产生新变异病毒株，可能会让一切回到原点。」

「这意味会造成更多学校关闭，医疗体系和经济受更严重冲击，而对世界各地的家庭和儿童的未来带来威胁。」

连署人包括多名联合国儿童基金会（UNICEF）亲善大使，有电影演员连恩尼逊（Liam Neeson）、英国男星奥兰多布鲁（Orlando Bloom）、印度宝莱坞明星琵艳卡乔普拉（Priyanka Chopra Jonas）和好莱坞影星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）。

美国新生代女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）和非洲歌手安洁莉克琪蒂欧（Angelique Kidjo），以及西班牙足球明星拉莫斯（Sergio Ramos）、一级方程式赛车（F1）法拉利车队车手阿隆索（Fernando Alonso）、英国网球名将莫瑞（Andy Murray）也都是连署人。

英国6月11日将在英格兰西南的康瓦尔（Cornwall）主办G7高峰会。

© 2021 AFP