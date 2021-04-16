凶嫌疑持冲锋枪犯案 印第安纳州枪击案8死

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（法新社印第安纳波利斯16日电） 美国联邦快递公司（FedEx）位于印第安纳州印第安纳波利斯市一处设施昨晚发生枪击案，目击者称，凶嫌疑似持冲锋枪犯案后自杀，警方今天证实至少有8人遭他枪杀。

爆发枪击的设施靠近印第安纳波利斯市（Indianapolis）的国际机场，警方发言人库克（Genae Cook）表示，有8名受害者在现场被宣告死亡。他说：「这是椿惨剧。」警方表示，另有数人受伤送医。

库克指出，警方认为枪手是自杀身亡，他的身分还未查出。当局研判公共安全已不再面临立即威胁，警方还在搜集资讯想要查明受害者的身分。

晚班员工米勒（Jeremiah Miller）告诉当地电视台WISH-TV说，他目睹枪手开火并听见10多声枪响。

他说：「我看到一名男子持着像是冲锋枪的武器，或是自动步枪，然后在户外扫射，我立即扑倒在地，吓得魂不附体。我朋友的妈妈进来并叫我们躲进车里，（此后）我一直在通知我的同事今天不要来上班。」

报导说，这处厂房的员工超过4000人。

另一员工博拉特（Timothy Boillat）表示，爆发枪击事件后，他目睹超过30辆警车赶抵现场。他又说：「枪声大作后，我看到地板上有一具尸体。所幸我在距离枪手够远的地方，他看不到我。」

最近几周全美爆发一连串的重大枪击事件，就在上月底，南加州一栋办公大楼有4人被击毙，其中包括一名孩童。

3月22日，科罗拉多州波尔德市（Boulder）一家杂货卖场有10人被击毙。此前不到一周的时间，有个男子在乔治亚州亚特兰大市（Atlanta）的一家按摩水疗馆射杀8人，其中6人是亚裔女性。

印第安纳波利斯市这场枪击案是当地今年初至今的第3起。元月间有包括一位孕妇在内共5人不幸遭杀害；3月间则有3个成人与1个孩童成了枪下亡魂。

在美国，每年将近4万人因枪击而丧命，当中超过半数是饮弹自尽。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP