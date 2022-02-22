出兵乌东 蒲亭否认意图恢复俄罗斯帝国

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯总统蒲亭昨天命令部队进入邻国乌克兰的东部，并对乌克兰的主权提出质疑。不过他今天强调，自己并没有恢复俄罗斯帝国的计画。

广告 继续浏览后续

蒲亭（Vladimir Putin）在克里姆林宫与亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）会面时表示：「我们预言，有人会揣测俄罗斯计划在俄罗斯帝国疆界内重建帝国。这绝对与现实不相符。」

蒲亭昨天不顾西方国家警告，承认乌克兰分离主义人士控制的东部2地区顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）为2个独立共和国。这开启了俄罗斯在这些地区部署军队的大门。

蒲亭在宣布决定前还发表一小时演说，大量提到历史背景。他声称乌克兰「完全是俄罗斯创造出来的」，并质疑这个国家存在的权利。

蒲亭今天再表示，莫斯科「承认」苏联瓦解后的「新地缘政治现实」，也与「后苏联地区所有独立国家」一同合作；但乌克兰是例外，因为「它被第三方国际利用，来制造对俄罗斯的威胁」。

蒲亭还说：「很遗憾地，在乌克兰发生政变后，我们和乌克兰的互动并没有这样的水准和品质。」他意指乌克兰2014年发生的亲西方革命，而当年俄罗斯也并吞原本属于乌克兰领土的克里米亚半岛。

俄罗斯在2008年也支持过乔治亚的2个分离主义地区，且自1990年代以来一直支持摩尔多瓦的分离地区聂斯特河沿岸（Transnistria）。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP