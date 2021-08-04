出没攻击人类 格陵兰北极熊恐遭射杀

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（法新社哥本哈根3日电） 格陵兰一头北极熊多次近距离接触人类，最近一次甚至出口咬纪录片成员的手，当局今天表示，下次这头熊若再危及人类，或许会决定将它射杀。

丹麦自治领地格陵兰最近出现破纪录热浪，由于海冰消融，栖地缩减的北极熊不得不四处游荡寻找食物，纪录片团队就是在这种状况下，在一个军事基地旁遭到攻击。

丹麦北极军事单位在格陵兰的驻军表示，昨天清晨，这头北极熊晃荡到距离达讷堡（Daneborg）基地约400公尺的研究站，把头探进研究站没关太紧的窗内，咬中站内3名男性纪录片团员之一的手，团员连忙掏出手枪警告，北极熊才落荒而逃。

但这头至今已闹过5次事的北极熊昨天上午、昨天连夜又回来两次，打破研究站的窗户后落跑。

丹麦军方表示：「地方当局现在起把这头熊列为『会造成问题』的熊，如果再回来，可以射杀。」

格陵兰最近出现刷新纪录的热浪，气温飙破摄氏23.4度。专家表示，冰堆以及猎食区倒退，逼得北极熊得更常待在陆地上，觅食更加困难。环保官员说，北极熊为寻找食物得更常接近人类居住区，因此和人类的近距离接触也越来越多。

© 2021 AFP