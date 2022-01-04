出现3例无症状确诊 河南禹州祭严格封控

（法新社北京4日电） 中国河南省人口117万的禹州出现3例无症状感染者后，祭出疫情严控措施，昨夜宣布全市所有居民居家隔离、足不出户，所有机动车辆不得上路行驶，形同封城。

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北京从2020年1月新冠疫情首度现踪起，就一直采取严格边境控管、封城等清零策略，但近期新一轮本土疫情再度对这项策略构成考验，尤其再过一个月北京冬奥就要登场。

根据河南省禹州市委宣传部微信公众号「精彩禹州」3日夜发布消息，为应对禹州市严峻的疫情防控形势，严防疫情扩散蔓延，进一步加强疫情防控工作包括：

一，全市所有居民居家隔离、足不出户，单位工作人员凭单位证明出入，由村（社区）负责组织志工为本村（社区）居民提供日常生活物资保障服务。

二，全市所有机动车辆不得上路行驶（持有市疫情防控指挥部通行证的车辆除外）。

三，全市所有商超除保障日常生活物资供应之外，暂停其他经营活动；所有门店及外卖经营单位一律暂停营业。

据河南省卫健委通报，1月3日0─24时，河南省新增确诊病例6例，其中本土新增确诊5例（郑州市1例；洛阳市、许昌市各2例，均为无症状感染者转确诊），境外输入确诊病例1例；新增本土无症状感染者19例（郑州市1例，许昌市18例）。

中国今天通报新增175例确诊，包含河南5例，以及东部城市宁波因一间衣服工厂的群聚新增8例。

至于目前疫情热点的西安市，今天通报新增95例，连续两天降至百例以下，疫情出现降温趋势。

© 2022 AFP