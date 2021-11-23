出肘让对手溅血遭禁赛1场 詹姆斯生涯首见

（法新社洛杉矶22日电） 詹姆斯在前一场比赛出肘挥到史都华，让他眼角当场大量出血，詹姆斯今天因此被禁赛1场，这是他生涯首度被禁赛。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA洛杉矶湖人球星詹姆斯（LeBron James）在昨天与底特律活塞的比赛中伤到史都华（Isaiah Stewart），两人在冲突发生后双双被赶出场，这是詹姆斯生涯第2次被驱逐出场。

史都华当时血流满面，却仍数次要上前理论，向詹姆斯讨回公道，不过屡次被队友、工作人员拦住。

20岁的史都华，因为这次冲突被禁赛两场。

NBA表示，史都华会被禁赛两场，是因为他「以违反运动道德的方式，不断且激动地推挤（詹姆斯），让场上纷争的情况升级」。

詹姆斯因为「粗鲁地打到史都华的脸，引发场上的纷争」，遭禁赛1场，这意味着湖人明天对上纽约尼克的比赛，他将无法上场。

昨天这起事件发生在比赛第3节剩下9分18秒，活塞葛兰特（Jerami Grant）正在罚球，詹姆斯和史都华激烈卡位准备争抢篮板，此时詹姆斯挥肘击中史都华，让他一度倒地。

随后，满脸是血的史都华上前与詹姆斯理论，双方球员涌向前来，在史都华不断要向詹姆斯讨回公道之际，数名教练、保全也跟着过来，试图阻止冲突扩大。

这波冲突中，詹姆斯被判恶意犯规遭赶出场，史都华则被吹两次技术犯规遭罚出场。

湖人球星戴维斯（Anthony Davis）为队友詹姆斯辩护，他说：「联盟里每个人都知道，（詹姆斯）不是个打球很脏的人，发生事情当下他也立刻回头，并表达是他的错，并称他不是有意的。我不知道史都华想干嘛。」

4度夺下NBA总冠军的詹姆斯，今年迈入第19个赛季，先前他职涯中只被赶出场过一次，是在2017年11月对上迈阿密热火一役，而这是他第一次遭禁赛。

© 2021 AFP