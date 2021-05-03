击杀宾拉登十周年 拜登：永不遗忘的一刻

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（法新社华盛顿2日电） 美国击杀前盖达组织领袖欧萨玛．宾拉登（Osama bin Laden）十周年，总统拜登今天表示当年的行动是「我永远不会遗忘的一刻」，他并藉机重申从阿富汗撤军的决心。

拜登在白宫发布的声明中指出，「我们誓死天涯海角追缉宾拉登，也顺利逮到他了」。

「对那些在（2001年）911恐攻事件中失去所爱的人，我们信守承诺。我们没有忘记失去的亲人，美国也坚定不移地防止国土再受攻击。」

拜登上个月刚宣布要于今年9月11日911恐攻20周年之前自阿富汗撤军，结束美国史上最长战争。他今天赞扬前总统欧巴马2011年批准击杀宾拉登的秘密任务，也称赞当年在巴基斯坦执行任务的特种部队。

当年拜登以副总统身分，与欧巴马等多人一同挤在白宫战情室（Situation Room）远距监看这场击杀任务。他今天说：「这是我永远不会忘记的一刻，情报专家缜密的追踪、欧巴马总统清楚果决的指令，以及美国部队地面上的英勇干练。」

如今，随着美国一步步从阿富汗撤军，拜登说：「盖达组织（Al Qaeda）在当地活动力大不如前，但美国将继续紧盯于世界各地窜流的恐怖组织威胁。」

「我们将继续监视、阻绝阿富汗对美国的威胁，也将与全球盟国及伙伴共同努力，力抗威胁我们国土与利益的恐怖分子。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP