击落劲敌乔科维奇闯法网4强 纳达尔：不可思议

（法新社巴黎1日电） 西班牙「蛮牛」纳达尔今天与塞尔维亚籍世界球王乔科维奇激战4盘、打了场跨夜大战后，以3比1获胜，闯进生涯第15次法网4强，这让他直呼不可思议。

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这场法国网球公开赛男子单打8强战，是纳达尔（Rafael Nadal）与乔科维奇（Novak Djokovic）生涯第59次交手，两人历经4小时又12分钟的激战，生涯豪取13座法网冠军的纳达尔终以6比2、4比6、6比2、7比6（7/4）击败乔科维奇。

这场张力十足的激战，一直打到当地时间今天凌晨1时16分才分出胜负，纳达尔在击败去年冠军得主乔科维奇后，3日的4强战将与大会第3种子兹韦列夫（Alexander Zverev）交手。而今天这一胜，是纳达尔在法网与乔科维奇对战10次的第8胜。

纳达尔说：「我非常地激动，对我来说，能在这里打球真的很不可思议。」

「与乔科维奇对战向来是一场惊奇挑战�要战胜乔科维奇只有一种方法，就是从一开始到最后都要发挥最好的水准。」

自2005年首次征战法网即拿下冠军以来，现年35岁的纳达尔在法网的红土赛场上打了113场比赛，只输掉其中3战。今天赛后，纳达尔生涯与乔科维奇对战的战绩升至29胜30负，两人几乎不相上下。

本届法网男单第5种子纳达尔，今年年初在澳洲公开赛赢得破纪录的第21座大满贯冠军，如今有机会在法网将纪录进一步扩大至22座。

反观今年年初因未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗而遭澳洲驱逐出境的乔科维奇，在接连错失在澳网、法网登顶机会后，世界排名第一的他必须等到温布顿锦标赛，才有机会挑战他人生第21座大满贯金杯。

乔科维奇今天赛后说：「恭喜纳达尔，他在关键时刻表现高人一等。」

「他展示出为什么他是一个伟大的冠军好手。他和他的团队做得很好，这是他应得的（冠军）。」

纳达尔在前一场男单第4轮的比赛和21岁加拿大好手奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）鏖战5盘才艰苦胜出，让他在今天的8强赛中略居劣势。

而今天这场世纪对决在晚上进行，比赛时气温较低，也对乔科维奇较有利。

© 2022 AFP