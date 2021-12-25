击退叛军兵锋 衣索比亚政府宣布不会反攻

（法新社奈洛比24日电） 衣索比亚政府今天表示，政府军不会进一步反攻回饱经战乱的泰格瑞省（Tigray），但警告若叛军威胁到政府辖区土地，就会改变不反攻的决定。

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衣索比亚政府这次宣布前，叛军「泰格瑞人民解放阵线」（TPLF）才刚表态下令全军撤回老巢泰格瑞省，释出停战信号；此前一路被压着打的政府军，近期连连告捷，翻转战局。

叛军另也还撤离安哈拉（Amhara）与阿法（Afar）地区，让终止长达13个月、数千人丧命且恐酿饥荒的内战出现和谈曙光。

衣索比亚总理阿比（Abiy Ahmed）在获得诺贝尔和平奖一年后的2020年11月挥师泰格瑞省，与邻邦厄利垂亚领袖协同作战进剿TPLF叛军。

但衣国政府军却被叛军逐出泰格瑞省，输得灰头土脸。叛军乘胜追击，今年11月一路打到首都北方136公里的底比别翰（Debre Birhan）镇。11月下旬还传出总理阿比亲上前线督师。

然而到12月初，短短几周阿比却在重要战线科姆博查（Kombolcha）宣告大捷。有外媒认为衣国政府很大程度是拜阿拉伯联合大公国、土耳其提供的无人机之赐，硬是击退本已快打入首都的叛军，彻底扭转战局。

© 2021 AFP