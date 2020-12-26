分尸女学生 俄罗斯知名历史学家判刑12年半

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（法新社圣彼得堡25日电） 俄罗斯64岁拿破仑专家索科洛夫（Oleg Sokolov）去年杀害并分尸24岁女学生恋人，今天遭判12年半有期徒刑。

索科洛夫去年11月在酒醉失足坠入冰冷的莫伊卡河（River Moika）后被救起，当时背包里有一对女性手臂，警方依杀人罪嫌逮捕他。

索科洛夫坦承杀害并分尸24岁前学生叶申科（Anastasia Yeshchenko），不过他表示，自己是在两人争吵时失手杀害女方，两人是情侣关系。

受新型冠状病毒疫情影响，这起发生在圣彼得堡的命案审讯几经延后，法官6月才开庭。法官上周听取结案陈词，而检方求处15年徒刑。

法官玛希曼科（Yulia Maximenko）今天判索科洛夫12年半，还将他发落至严格管理的偏远监狱服刑。玛希曼科说索科洛夫「犯罪当下意识到自己的行为」，但被告是「突然」萌生杀意。

索科洛夫在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的母校圣彼得堡国立大学（Saint Petersburg State University）教历史，并与当局走得很近。许多学生说他过去曾有不当行为，并要求校方调查，但校方一直未积极处置。

索科洛夫是着名拿破仑专家，曾担任好几部电影的历史顾问，也是俄罗斯当红历史重现活动的其中一位开山始祖。 索科洛夫曾于2003年获颁法国荣誉军团勋章（Legion d'Honneur）。

© 2020 AFP