分析家：塔利班新政府仍将支持盖达

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（法新社巴黎16日电） 分析家表示，再度执掌阿富汗政权的塔利班（Taliban）这回将以较低调方式支持境内的盖达组织（Al-Qaeda），而非如上回首度执政时公开拥抱这个恐怖团体。

塔利班1996年首度征服喀布尔（Kabul）后，这个伊斯兰基本教义派政权提供盖达组织避风港，让他们能运作训练营。塔利班当时甚至称盖达的领袖宾拉登（Osama bin Laden）是阿富汗的「客人」。

但美国在2001年遭遇911攻击事件后，由于事件是在阿富汗境内策画，因此当年塔利班政权遭到报复被推翻。不过，即将上台的塔利班当局这回预料会采取新的做法。

巴黎政治学院（Sciences Po）圣战主义专家菲利俄（Jean-Pierre Filiu）告诉法新社：「2021年的塔利班政府若和2001年不同，不会是因为他们让自身的宗教蒙昧主义更温和，而是他们不想再犯相同策略错误，盲目支持盖达而丢掉政权。」

菲利俄预期，塔利班还是会提供宾拉登接班人萨瓦里（Ayman al-Zawahiri）和盖达组织其他人士安全保护，原因是这两个组织的成员之间有私交。

例如现代塔利班的2名高阶领导人哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）和雅库布（Mullah Yaqoob），两人的父亲都曾和宾拉登有关联。

此外，塔利班现任领导人艾昆萨达（Haibatullah Akhundzada）2016年上台时，萨瓦里也大力赞扬他，称呼他是「虔诚者的酋长」。

去年在美国前总统川普（Donald Trump）任内，华府斡旋与塔利班达成一份协议，当中塔利班承诺会防止圣战士团体利用阿富汗作为基地。

不过，美国国防部前官员、智库「美国企业研究所」（American Enterprise Institute）现任分析师鲁宾（Michael Rubin）指出：「塔利班从来都不会认真要和盖达组织切断关联。我们也从不该以为他们是认真的。」

「毕竟这不是两个政治或军事团体要切断彼此关联，而比较像是兄弟或表亲之间要切断关系。」

© 2021 AFP