分析家：翁山苏姬遭判刑 缅甸民主运动不会停息

（法新社曼谷7日电） 缅甸军政府希望长期劲敌翁山苏姬入狱，能成为她与她的政党的「完结篇」，但分析家说，反军政府势力已脱离翁山苏姬的羽翼，一股更有决心终结军人统治的力量可能已经生成。

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缅甸2月1日早上发生军事政变，民选政府实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）被拘留，为这个东南亚国家的民主转型画下句点。民众随后发起大规模抗议，当局血腥镇压异议分子。

政变过后，军政府对76岁的诺贝尔和平奖得主翁山苏姬提出一连串指控，并于昨天作出第一项判决，以煽动群众对抗军政府、违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定，判处她2年徒刑。

与此同时，民主派示威者正逐渐远离她数十年前领导的行动。许多抗议者认为，当前的反政府斗争应永久根绝军队对缅甸政经的主导力。

但在军政府眼中，打垮翁山苏姬与她创立的「全国民主联盟」（NLD，全民盟），意味终结反军方势力的一大源头。

独立分析家索敏昂（Soe Myint Aung，音译）提及昨天的判决时说：「这些轻罪，军政权本可宽恕她，却选择不那么做。军方似乎已加码（对翁山苏姬与全民盟）的高压作为。」

翁山苏姬还面临其他多项起诉案，将在军方控制的法院闭门受审，其中包含多项贪腐罪名，每项罪名都可能让她坐牢15年。

根据熟悉案情的消息人士，下一场判决预料会在14日进行，届时将处理翁山苏姬涉嫌在2020年选举期间违反COVID-19防疫规定。

除了翁山苏姬，军政府任命的法官近几周也判处全民盟其他高阶成员重刑。一名前首长被判75年徒刑，翁山苏姬亲近幕僚暨全民盟发言人则被控叛国罪，处以20年刑期。

独立分析家马迪森（David Mathieson）告诉法新社：「现阶段看起来就像完结篇，彻底边缘化翁山苏姬和永远瓦解全民盟。」

之前翁山苏姬与将军们达成权力共享协议，且未能替被压迫的洛兴雅（Rohingya）少数民族发声，让她的国际形象蒙尘。即使如此，她在缅甸仍享有很高声望。

法院昨天做出判决后，仰光（Yangon）居民纷纷敲打起锅盘，传统上这种行径与驱逐邪灵有关，但2月政变后已变成表达不服从的方式。

快闪集会和民主派的三指礼已成为重要象徵，显示缅甸年轻一辈的活跃人士跟香港、泰国的抗议者更相似，反而比较不像缅甸的政治抗争老将。

分析家也说，数以百计的人艰难跋涉到反抗军据守的区域接受战斗训练，或是加入反击军方的「人民防卫部队」，不再遵守翁山苏姬的非暴力核心原则。

由全民盟前议员主导的影子政府也试图煽动怒火，宣布对军政府发动「人民防卫战」。

全民盟与军方妥协是翁山苏姬政府时期的特徵。即使现在军政府宣称希望重新举行大选，但历经数月流血事件后，这类妥协的空间已变得愈来愈小。

马迪森指出，参与未来选举，处境可能很危险，「全民盟昔日成员会被视为变节分子，可能遭抵抗阵营锁定」。

马迪森表示，全民盟可能会继续存在，作为反抗政变的媒介，但组成人士将截然不同，变成努力动员公民和武装抵抗军方的人。

他认为，自称「国家领导委员会」（State Administration Council）的军政府试图除去翁山苏姬和全民盟，可能已替全新的未知力量开辟空间。

马迪森说：「或许，国家领导委员会已引发一种不同类型的政治势力，而这股力量可能比翁山苏姬更有决心终结军人统治？」

© 2021 AFP