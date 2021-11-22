分析家：苏丹总理虽复职 仍将受军方摆布

（法新社苏丹首都喀土穆22日电） 分析家表示，苏丹最高将领昨天在电视转播的总统府仪式中将遭软禁的总理复职时，他并未改变上月军方的夺权行动，而是将政变「洗白」。

广告 继续浏览后续

分析家表示，因为总理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）的政府能握有多少权力仍在未定之天，而政府仍将受军方主导的执政委员会监督。

分析家警告，哈姆杜克获释或许可以减轻国际社会的压力，但此举最后证明了军方已攫取权力。

苏丹专家、非营利机构大裂谷研究所（Rift Valley Institute）研究员吉佐里（Magdi El Gizouli ）告诉法新社：「新的内阁每天都将面临政变的威胁。他们基本上仍将受军方摆布。」

「这是总理和他盟友的彻底投降」

苏丹曾由独裁总统巴席尔（Omar al-Bashir）长年执政，两年前巴席尔在人民起义中遭到推翻后，政府成立主权委员会（Sovereign Council），引导国家走向民主。但将军柏罕（General Abdel Fattah al-Burhan）上月25日带头夺权，解散由军方代表与文职人员组成的主权委员会，哈姆杜克也遭到软禁。

柏罕逮捕拘禁文人领袖、软禁总理，引发国际谴责，以及国内一波波群众示威抗议，军方镇压示威抗议，造成惨重死伤。

柏罕昨天在喀土穆的总统府，站在面容憔悴的总理哈姆杜克旁，他们共同签署了一项14点协议，正式恢复过渡到文官统治，并承诺在2023年举行选举。

消息人士表示，苏丹当局已经释放多名上月在政变中被捕拘禁的文人领袖，此举是一项恢复步向全面民主的脆弱过渡程序协议的主要部分。

苏丹国会党（Congress Party）党魁德吉尔（Omar al-Degeir ）告诉法新社：「我昨天获释。」德吉尔等文人领袖在军方上月夺权时被捕拘禁。

他说：「这段时间，我被单独囚禁，完全与世隔绝。」

苏丹最大政治团体国家党（Umma）党魁在内的其他文人政治家也相继获释。

苏丹最高将领柏罕上月宣布国家进入紧急状态，解散政府，推翻步向文人统治的2年过渡时期，引发国内一波波大规模街头抗议，根据医疗消息来源，这些街头抗议至少造成41人死亡。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP