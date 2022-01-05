分析师：Theranos霍姆斯诈欺有罪 矽谷创业家心里不安

（法新社旧金山5日电） 美国生技新创公司Theranos创办人霍姆斯日前被判诈欺罪成立，业内人士认为，这会让矽谷创业家倒抽一口凉气，因为他们现在知道轻率许诺后做不出东西，有可能面临牢狱之灾。

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不过，数以十亿计的资金仍围绕着科技产业，四处寻找有望发大财的投资标的，因此矽谷新创圈这种「弄假直到成真」的精神特质并不会消失。

律师事务所行销顾问公司Esquire Digital的首席法律分析师索罗门（Aron Solomon）说：「任何认为自己的技术虽不到位，但有信心最终能够做到的新创公司创办人，应该非常紧张。」

索罗门表示：「我跟你打赌，现在有一大票创业家紧盯这场审判，心里想他们可能干过一些跟霍姆斯（Elizabeth Holmes）一样的勾当。」

37岁的霍姆斯有「女版贾伯斯」之称，她曾向投资人宣称，自己的血液检测装置能颠覆医检产业，让投资人荷包赚饱饱。3日她被认定欺骗投资人，犯下4项诈欺罪。

霍姆斯宣称她的一台机器只需要分析少量血液，就能检验多种疾病，可让医师及早发现从癌症到爱滋病毒HIV等疾病，拯救他们的病患；而且她的技术检测速度快、价格低，能取代既昂贵又缓慢的实验室检验。

数以亿计的资金流向Theranos，许多大咖相信这家公司会是下一个苹果（Apple）或谷歌（Google），结果却不然。

霍姆斯案费时数月的审理过程，让人窥见无所顾忌和欺骗之间的界限有多模糊，有些人说，这就是当代矽谷的特色。

索罗门表示，新创公司创始人要获得别人支持，必须兜售包准会大成功的愿景。他们常用现在式来形容期望中会做到的事━只要他们有足够时间和金钱的话。

索罗门说：「你总是在虚构，你只是试图透过不断重复地说，让你的产品愈来愈好。」

霍姆斯受审时的证词指出，她的新一代血液检测机器接近完成，届时就能做到她承诺过的事。

分析师穆黑德（Patrick Moorhead）说，霍姆斯这种模式的问题在于承诺会成功，其实只是空想。

他表示：「制定大胆愿景跟欺骗投资人不一样。我认为我们从本案就看得出来。」

© 2022 AFP