分析：欧洲若制裁俄罗斯恐将也不利自已

（法新社巴黎26日电） 一旦俄罗斯入侵乌克兰，西方列强可能联手对俄实施制裁。分析指出，相较于美国，欧洲制裁俄罗斯的代价可能更加高昂，因为欧洲与俄罗斯之间有广泛而密切的经济联系。

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俄罗斯是欧盟第3大进口来源国，仅次于美国和中国。由27个国家组成的欧盟严重依赖俄罗斯的天然气供应。

如果西方国家要让俄罗斯为入侵乌克兰付出代价，在经济上，欧洲将比美国更加脆弱。

比利时智库布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所（Bruegel）所长沃尔夫（Guntram Wolff）告诉法新社：「地缘邻近以及经济和安全影响与联系之间有密切相关。」

近期莫斯科在乌克兰边境部署超过10万重兵，引发外界担忧俄国可能入侵乌克兰，美国和欧盟也威胁要对俄实施制裁。

俄罗斯于2014年兼并原属乌克兰的克里米亚（Crimea）后，欧盟已对莫斯科实施制裁，但俄罗斯仍是欧盟第5大贸易伙伴。

欧盟统计资料显示，2021年1月至11月期间，欧盟对俄出口总额为815亿欧元，而同期俄国对欧出口额则为1420亿欧元。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）本月稍早曾说，「（与俄罗斯的）贸易关系对我们很重要…但对俄罗斯来说更重要」，因为欧盟是俄罗斯最大贸易伙伴兼投资者。

不过，俄国手中仍握有一张王牌：它供应欧洲40%的天然气。

一旦莫斯科减少对欧盟的天然气供应，将导致欧盟原已是天价的能源帐单在冬季中期进一步飙升。

专精经济制裁的艾希斯特（Ashurst）律师事务所律师多尔根（Olivier Dorgans）表示，在对俄制裁问题上，「欧洲没有同样的回旋空间」。他还说，欧盟可能「制裁到自己。」

沃尔夫则说，欧盟可尝试改向卡达进口天然气。卡达是美国的亲密盟友，也是全球最大液化天然气出口国。

华盛顿稍早宣布，拜登总统将于31日在白宫接待卡达国王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani），「确保全球能源供应稳定」也将纳入讨论议程。

不过，沃尔夫说：「要100%填补俄罗斯的天然气缺口，将会非常困难。」

另一项考虑中的制裁措施是切断俄罗斯用以连接世界各国银行的环球银行金融电信协会（SWIFT）网路。相关措施先前曾用以制裁伊朗，但从未被用来对付世界主要经济体。

© 2022 AFP