刚果共和国反对派总统候选人染疫丧命

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（法新社刚果布拉萨市22日电） 非洲刚果共和国总统大选昨天落幕，反对派主要候选人柯雷拉斯的竞选总监马扬达今天表示，柯雷拉斯因罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19），转往法国就医途中不幸丧命。

马扬达（Christian Cyr Rodrigue Mayand）表示，柯雷拉斯（Guy-Brice Parfait Kolelas）「在医疗专机上病逝，这架专机昨天下午从刚果首都布拉萨市（Brazzaville）搭载他起飞」。

现年60岁的柯雷拉斯20日确诊，因而无法主持他在布拉萨市最后一次召开的选战会报。

主要反对势力抵制21日的总统大选，并且投票日当天网路断线，批评人士质疑选举透明度，他们认为刚果的大选一面倒向现任高龄总统恩格索（Denis Sassou Nguesso）。

柯雷拉斯被视为恩格索的主要竞争对手。恩格索自1979年起领导这个位于中非的国家，累计已长达36年。

虽然柯雷拉斯染疫身故，马扬达仍号召支持者集结。他说：「我们将继续计票，他（柯雷拉斯）在许多地区领先。」

初步选举结果预计数日后公布，不过一般预料恩格索将胜选。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP