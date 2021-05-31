刚果火山喷发爆逃难潮 无国界医生组织忧霍乱风险加剧

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（法新社金夏沙30日电） 非洲刚果民主共和国境内的尼拉贡戈火山（Nyiragongo）喷发，邻近城市果玛（Goma）居民恐慌逃离，无国界医生组织（MSF）今天警告，数十万流离失所者正面临感染霍乱的风险。

尼拉贡戈火山一周前喷发后，当局担忧火山恐再度喷发，27日下令撤离，促使40万居民逃离家园。

多达1/4的人逃往西北方约30公里的萨克（Sake），其他人则前往北部的鲁丘鲁（Rutshuru）和南基伍省（South Kivu）的米诺瓦（Minova）。

无国界医生组织在刚果民主共和国果玛的任务负责人鲁岱（Magali Roudaut）告诉法新社：「很显然，我们担心霍乱疫情将爆发。霍乱是这个地区的流行病，风险已日渐升高。」

她警告：「随着这些人口流动，将引发灾难性后果。」

多年来，无国界医生组织一直在萨克对抗霍乱。鲁岱说，约有10至18万人涌入萨克避难，而萨克原本只有7万人口。

鲁岱说：「你可以想像吸收这些难民的难度有多大。」「最大的问题是取得饮用水，为这些人提供足够的饮用水至关重要。」

许多无家可归的人住在教堂、寺庙、清真寺和社区活动中心。

她还说：「尽管萨克居民欢迎他们前来避难，许多人仍得露宿街头。」

鲁岱说，无国界医生组织致力解决缺水问题，运送补给品，出动油罐车分发饮用水，其他重要需求还包括食物、避难所和药品。「这场危机需要援助和立即介入。」

大批国际援助组织已进驻北基伍省（North-Kivu）首府果玛。联合国人道事务协调厅（OCHA）说，火山喷发后，熔岩吞噬超过4500幢民宅，约2万人受到影响。

联合国稳定刚果民主共和国特派团（MONUSCO）已开始对这座火山进行空中监测。

除了大批灾民流离失所，还有数以百计儿童在逃难时与父母失散，人道主义团体正设法解决这类情况。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP