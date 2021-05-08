创新号火星飞行低沉声音被录到 可供探究大气

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（法新社华盛顿7日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）的火星探测车「毅力号」首度捕捉到无人机「创新号」（Ingenuity）在火星稀薄大气中飞行时，桨叶转动发出的低沉声音。

NASA今天公布「毅力号」（Perseverance）拍摄的新影片，内容是「创新号」4月30日在火星表面第4度飞行，这次的影片有附上音轨。「毅力号」今年2月登陆火星，目的是寻找古微生物的迹象。

在这支2分44秒长的影片中，一开始是风吹过杰哲罗陨石坑（Jezero Crater）的声音，接着「创新 号」起飞，在来回262公尺的航程中，桨叶以每分钟2400转的速度旋转，可以听见轻柔的嗡嗡声。

法新社报导，负责这次任务的工程师原本一点也不确定能录到无人机飞行的声音，因为「毅力号」停在距离起降地点80公尺的地方。

火星大气密度约仅有地球大气的1%，所以环境比地球静谧。此外，火星大气组成有96%是二氧化碳，容易吸收较高音调的声音，因此只有低音调的声音才能传播较远。

法国土鲁斯（Toulouse）高等航空暨航太学院（ISAE-SUPAERO）行星科学教授米穆恩（David Mimoun）说，「这是一个很棒的惊喜」，因为先前执行的测试和模拟结果都显示，麦克风几乎录不到「创新号」的声音，毕竟火星大气非常不利于声音传播。

米穆恩在NASA火星遥感仪器SuperCam计画中负责与麦克风有关的事项。SuperCam装置在「毅力号」上，可用雷射远距摧毁岩石，以便用光谱仪研究蒸气，探究其中的化学成分，装置上也有麦克风可供录音，让科学家进一步了解岩石的物理特性，例如硬度。

米穆恩解释，科学家可藉着麦克风录到的「创新号」飞行声音，对火星大气有更多了解。

© 2021 AFP