创纪录5000非法移民 涌入西班牙北非领地

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（法新社休达17日电） 至少5000名非法移民从邻近的摩洛哥涌进西班牙在北非的海外属地休达（Ceuta），西班牙官方表示，这个人数创下单日新高纪录。

西班牙政府派在休达代表团的一名发言人表示，这次非法移民大量涌入休达的规模是史无前例的，且可能持续增加。

发言人说，这些移民是靠游泳，或在退潮时从摩洛哥海滩走数公里的路到休达。这批非法移民中，有一人在途中淹死。

西班牙政府在休达的代表团上午最初统计有100名非法移民抵达，多数是年轻男性，也包括儿童和一些妇女，他们靠着充气泳圈和橡皮艇来到休达。

发言人表示，退潮时，其他人几乎用走的就能到休达，一整天下来，非法移民人数迅速攀升。

这批移民在接受红十字会检查后，被送到塔拉哈尔（El Tarajal）海滩的接待中心。由于今天的非法移民人数创下单日新高纪录，当局正开会讨论该怎么处理。

西班牙内政部在今天晚间发布的声明中表示，「将立即增派人民警备队和国家警察」到休达，总数将达200人。

发布在社群媒体的影片显示，这些移民从岩石滩头出发，有些人穿着海滩装，另一些人则穿着一般户外服饰。

© 2021 AFP