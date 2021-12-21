利比亚全国教科书短缺 教育部长遭逮捕

（法新社的黎波里20日电） 北非国家利比亚检方今天表示，当局针对全国教科书短缺问题展开调查，教育部长遭到逮捕。

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检方发表声明表示，教育部长梅格里夫（Moussa al-Megarief）「被预防性拘留，等候针对（可能的）疏失接受调查」。

声明指出，公共检察署已展开调查，要确定教科书印刷合约程序的情况及短缺原因，还说包括规划部部长在内的其他几位官员也被通缉接受讯问。

自已故独裁者格达费（Moamer Kadhafi）时代迄今，利比亚当局向来编列专门预算，在9月学年开始时提供免费教科书给每位学生。

然而，今年有许多教科书尚未交付，迫使学生只能拿每班仅有的几本教科书来完整复印，许多学生到12月中旬前依然没有拿到教科书，一些文具和办公用品商店藉机出售高价复印本来从中获利。

在首都的黎波里（Tripoli）一家诊所担任秘书的阿布德萨玛（Zakiya Abdelsamad） 说：「我有3个孩子在上小学，为好几门课分别影印教科书要花我们好几百利比亚第纳尔（dinar，1第纳尔相当于新台币6元）。」这对经济并不宽裕的利比亚人来说是一大笔开销。

利比亚2014年因内战分裂为东西两部分，课程也随之出现不同版本；在梅格里夫被捕前，教育部曾将教科书延迟发放归咎于统一课程的复杂过程。（译者：陈怡君/核稿：李佩珊）

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