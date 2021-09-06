利比亚强人格达费之子沙迪传出狱 已飞往土耳其

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（法新社的黎波里5日电） 利比亚已故强人领袖格达费（Moamer Kadhafi）于2011年在人民起义中遭推翻杀害；司法部消息人士今天证实，他的儿子沙迪．格达费（Saadi Kadhafi）已经出狱。

这名消息人士向法新社透露，沙迪．格达费已依据几年前的法庭裁定内容从监狱获释，但并未透露他是否仍在国内。今天有多则媒体报导指出，沙迪．格达费已搭机飞往土耳其。

检察官办公室一名消息人士也向法新社证实，沙迪．格达费已经获释。这名消息人士说：「检察长几个月前要求，当所有所需条件符合后，尽快执行与沙迪．格达费有关的决定。」

消息人士补充表示，沙迪．格达费可以自由留在国内或离开。

现年47岁的沙迪．格达费曾是职业足球运动员，他在父亲独裁执政期间，以「花花公子」般的生活方式闻名。2011年利比亚人民起义，他在父亲遭推翻后逃往尼日，再于2014年被引渡回国，拘禁到今年。

沙迪．格达费被控于2011年对示威群众犯下罪行，以及在2005年杀害足球教练拉雅尼（Bashir Rayani）。司法部于2018年表示，沙迪．格达费就拉雅尼「遭谋杀、欺骗、威胁、奴役、诽谤」一事被认定无罪。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP