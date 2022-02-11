利比亚总理闹双包 分析家忧冲突再现

（法新社的黎波里10日电） 利比亚众议院10日选出前内政部长巴夏加出任总理，但现任者德贝巴矢言，只会将政权交给民选政府。分析家指出，总理闹双包升高了各界对这一北非国家发生新暴力的忧虑。

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自从已故强人格达费（Moamer Kadhafi）2011年倒台遭杀害后，利比亚即几乎毫无和平稳定可言，并在2014年分裂为东、西两个派系，相互交战。

获国际承认的临时政府「全国团结政府」（GNA）位在西部的黎波里（Tripoli），敌对的利比亚国民军（LNA）则盘据东部大城班加西（Benghazi）。

作为联合国支持的和平倡议一环，德贝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）去年获任命为利比亚临时总理。位于东部的众议院10日选出巴夏加（Fathi Bashagha）取代德贝巴，但后者表示，仅会将权力交给民选政府。

利比亚原定去年12月24日举行的总统与议员选举遭无限期延搁，不同派系正为争夺政权而进行激烈争斗。

前英国驻利比亚大使米列（Peter Millett）告诉法新社，这一北非国家目前的主要分歧存在于「想要选举的利比亚人民和不想要（选举）的政治菁英间」。

他点出，利比亚700万人口中，超过200万人去年领取选民证，显示民众渴望于原定12月举行的大选中选出新总统与新议员。

米列说：「许多国会议员的动机是保住（自身）工作和特权，而不是让选举顺利进行。」

自上一次重大冲突于2020年结束以来，联合国一直致力让分裂的利比亚重新团结，但许多分析人士指责死抱权力不放的政治菁英，阻碍了和解进程。

德贝巴和「全国团结政府」本应带领利比亚走向选举，但大选最终因选举法律依据歧见与争议性候选人而夭折，国际支持的和平倡议蓝图也打上问号。

东部势力领衔的国会认为德贝巴的政府任期已过，并加紧脚步撤换他。巴夏加现在在东部军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）军队的支持下，挑战德贝巴，一些分析人士担忧冲突将卷土重来。

米列也示警「的黎波里的潜在不稳定」，他表示：「国际社会应致力建立一个清楚透明的进程，为选举擘划出明确路线图。」

联合国10日表示，将继续承认德贝巴政府。

© 2022 AFP