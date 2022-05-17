利比亚首都爆冲突 总理闹双包恐再陷乱局

（法新社的黎波里17日电） 北非国家利比亚两敌对政治派系支持者今天在首都的黎波里爆发冲突，因其中一派拒绝将政权交给国会任命前来就职的总理巴夏加。石油资源丰富但饱经战火的利比亚恐再陷乱局。

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一名法新社特派员报导，的黎波里（Tripoli）今天破晓前爆发冲突，当地时间上午7时左右传出激烈交火枪响。

利比亚原本执政者是总理德贝巴（Abdulhamid Dbeibah），但位于东部城市托布鲁克（Tobruk）的敌对派国会2月任命巴夏加（Fathi Bashagha）担任总理，对德贝巴提出挑战。

巴夏加的新闻人员宣布，「利比亚政府总理巴夏加先生将在数名部长陪同下抵达首都的黎波里就职」后，点燃冲突事件。

德贝巴领导的团结政府截至目前尚未做出反应。这个政府是在联合国（UN）支持的和平进程下于2020年上台，但和平进程屡屡受挫，德贝巴政府也拒绝交出政权。

今天的冲突令人担忧利比亚再度陷入乱局。自从利比亚人民2011年在北大西洋公约组织（NATO）支持下推翻独裁者格达费（Moamer Kadhafi）后，这个国家便动乱不断，包括2019至2020年爆发全面冲突，令首都陷入混乱。

德贝巴政府原本任务是要领导国家直到原定去年12月举行的大选，但这场选举已经无限期延后，他的政治对手如今指称他的任期已结束。

巴夏加则是受到利比亚东部军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）的支持。哈夫塔曾在2019至2020年带头试图拿下的黎波里，但未能成功；至今他仍控制利比亚数处重要石油设施。

在托布鲁克成立的利比亚国会2月指派前内政部长巴夏加担任总理，但他未能令德贝巴下台。后者一再表示，他只会将政权交给民选政府。

支持巴夏加的武装团体3月已部署在的黎波里外围，引发外界担忧双方爆发冲突，令2020年10月以来实行的脆弱停火协议告终。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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