别再武汉病毒了 美国亚裔国会议员力斥仇亚

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（法新社华盛顿18日电） 美国乔治亚州亚特兰大（Atlanta）日前接连发生枪击案，死者多为亚裔，凸显全国种族歧视悲剧。亚裔美籍国会议员今天在听证会上纷纷诉说自己过去遭到歧视的痛苦经历。

21岁白人男子朗恩（Robert Aaron Long）本月16日接连在亚特兰大都会区3间按摩水疗馆大开杀戒，8名死者中，有6人是亚裔女性。警方正在调查朗恩的行凶动机，不排除他发动攻击的部份原因与反移民或反亚裔情结有关。

国会听证会今天成了个人宣泄的场所，多名民主党人相继诉说前总统川普等人称亚裔应为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情负责、将亚裔族群妖魔化。

还有人警告，这类言语让亚裔美国人和太平洋岛居民（AAPI）成了箭靶。代表加州的76岁众议员松井桃乐丝（Doris Matsui）说：「我有责任，也有道德义务说出亚裔和太平洋岛居民族群遭攻击的情况成了常态。」

二战时期，松井日裔美籍的双亲和祖父母遭美国政府强迫安置在亚利桑那州波斯顿（Poston）的拘留营。她描述：「他们当时生活在恶劣环境中，被铁丝围篱包围，武装守卫在塔上盯哨，他们只因血统就遭到监禁。」松井自己就是在这座拘留营内诞生。

她说：「我们的政府和许多领导人助长了『日裔美国人族群生来就是敌人』这种迷思。全美人民信了这种迷思、参与了制度化种族歧视，并付诸行动。」

专家认为亚裔遭攻击情况激增，与包括川普在内的部份美国人将新冠病毒称为「武汉病毒」、「中国瘟疫」，甚至「功夫病毒」脱不了干系。

华裔联邦众议员孟昭文（Grace Meng）、赵美心（Judy Chu）和出生于泰国的参议员达克沃斯（Tammy Duckworth）等民主党人也陆续提供证词。

孟昭文说：「我们的族群正在淌血，我们痛苦不堪，我们过去一整年都在呼救。」

共和党籍众议员罗伊（Chip Roy）一度警告这场听证会是试图要「监控」言论自由，却遭到反呛。

在台湾出生、曾服役于美国空军的众议员刘云平（Ted Lieu）提醒罗伊：「我不是病毒。」

「当你使用种族标签来形容这种病毒时，不管你以为自己博得多少政治好感，都是在伤害恰好具有亚裔血统的美国人。所以，请停止。」

反亚裔攻击事件频传，旧金山非营利组织「停止仇恨亚太裔」（Stop AAPI Hate）16日公布报告表示，从疫情爆发到今年2月底，约一年时间内，至少有3795起仇恨亚裔事件，其中1691起发生在加州，占比最高。

© 2021 AFP