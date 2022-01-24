别只聚焦网坛3巨头 基尔乔斯吁欣赏不同选手

（法新社墨尔本24日电） 澳洲「坏小子」基尔乔斯宣称网坛向来聚焦「3巨头」费德瑞、纳达尔及乔科维奇，忽视其他好手，如今将为此付出代价。

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瑞士天王费德瑞（Roger Federer）、西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）和塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）主宰4大满贯赛，各拿下20座冠军。

一向直言不讳的基尔乔斯（Nick Kyrgios）表示，约莫过去10年，网坛过分聚焦在这3大天王，如今将自食其果。 乔科维奇因接种疫苗问题遭澳洲拒绝入境，费德瑞则因伤休养缺席今年澳洲网球公开赛，3巨头中只剩纳达尔打澳网。 基尔乔斯在高张力的澳网男子单打第2轮败给俄罗斯好手梅迪维夫（Daniil Medvedev），但昨天与同胞科基纳基斯（Thanasi Kokkinakis）联手闯进澳网男子双打8强。

基尔乔斯赛后说：「我认为他们在过去10年确实只为3名球员行销，如今算是尝到苦果。」

基尔乔斯表示：「网坛真的很难接受不同的球员，但人人打法不同，我认为网坛必须更开放心胸。看看我和梅迪维夫的比赛，找不到更多像这样两位截然不同选手对决的比赛了，这场很有趣。」

基尔乔斯说，「不过实际网球水准还是相当不错，让人看得很开心。我认为网坛就是需要进一步推动，否则会…」，旁边的科基纳基斯随即补上：「没落」。

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