别把地球当玩具 英国首相吁人类长大对抗气候变迁

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（法新社纽约联合国总部23日电） 英国首相强生在纽约联合国大会表示，11月于苏格兰格拉斯哥（Glasgow）登场的联合国气候高峰会是人类的最后机会，呼吁人类「长大」应对气候变迁。

在「联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP26）举行前，强生（Boris Johnson）慷慨激昂地敦促世界减少碳排放，疾呼人类不要将地球当成「坚不可摧的玩具」，并警告气候变迁造成的不可逆破坏。

强生昨天在联合国大会中说，人们将把地球变得实际上不宜居住，「这就是为何COP26是人类的转机」。他告诉世界各国领导人，人类不能再像青少年饮酒作乐，必须「长大」应对气候变迁。

强生也支持已开发国家2030年前分阶段淘汰煤能源，开发中国家则在2040年前跟进的目标。

同时，强生表示，希望所有国家能向英国目标看齐，也就是在2030年前将温室气体排放量较1990年水准减少68%；这是世界上最野心勃勃的减排计画之一。

他说，这场绿色工业革命对人类有百利而无一弊。

此外，英国政府今年3月为经济脱碳愿景设下2050年期限，将用碳定价作为实现这一目标的主要工具。（译者：张瑷/核稿：陈政一）

© 2021 AFP