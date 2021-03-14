到东京旅途遥远 高尔夫球王强生不打奥运

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（法新社迈阿密13日电） 高尔夫现任球王强生（Dustin Johnson）今天表示，因为前往东京的旅途太过遥远，他不代表美国打奥运的想法没有改变。

强生今天在美国职业高尔夫巡回赛（PGA Tour）选手锦标赛（Players Championship）第3轮结束后说：「同一期间有太多旅行了，这让我觉得，最重要的应该是专注在美巡赛。」

强生去年奥运还没延期，就开口表态不参加东京奥运，因为他的优先考量是美巡赛季后赛，而美巡赛季后系列赛排于奥运后两周开打。

东京奥运后来延至今年7月举行；强生去年也圆了生涯目标，抱走美巡赛季后赛联邦快递杯总冠军。

而这一次，强生仍不满意比赛时程，说7月29日至8 月1日进行的奥运高球赛，太过接近之前于7月15日至18 日在英格兰举行的英国公开赛（British Open），也和之后8月5日至8日在美国田纳西州的一场WGC邀请赛太过紧凑。

强生说：「我其实没有决定是参加或不参加奥运，我只是没有报名而已。」

「对我来说，奥运卡在一长串比赛的中间，这是我有点踌躇不决的原因。」

「旅行路线实在太长了。」

强生2016年也取得里约奥运的参赛资格，但因担心巴西兹卡（Zika）病毒，而在赛前短短几周决定退出。

6月美国公开赛（US Open）过后，世界排名最高的4位美国选手将获得奥运参赛权，前提是这4名球员的世界排名得在前15名。而从本周的情况来看，世界排名前15的球员中，有11人是美国选手。

强生表态不打奥运后，目前有资格代表美国参赛的分别是世界排名第3的汤玛斯（Justin Thomas）、世界排名第4兼2020年PGA锦标赛冠军森川柯林（Collin Morikawa）、世界排名第5的萧飞尔（Xander Schauffele）、以及世界排名第6兼2020年美国公开赛冠军狄仓波（Bryson DeChambeau）。

© 2021 AFP