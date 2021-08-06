制冲中国影响力 拜登首度致辞太平洋岛国论坛

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（法新社雪梨6日电） 美国正试图在太平洋地区与中国不断扩大的影响力相抗衡，总统拜登今天强调，美国会支持太平洋岛国对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和气候危机。

诺鲁、澳洲、纽西兰等18个岛国今天召开太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum），拜登透过影片在开幕致辞中提醒各国领袖，美国捐赠疫苗给发展中国家，「并无附带条件」。

拜登还承诺会积极对抗气候变迁，「太平洋岛国比任何国家都明白，避免最糟糕的气候变迁效应将可挽救生命」。

太平洋岛国论坛成立于1971年，这是美国在位总统首度在活动中致辞。

拜登说：「美国是一个自豪的太平洋大国，将持续在这个地区做你们所有国家的活跃积极伙伴和朋友。」

他还表示：「自由开放的印太地区对我们每一个国家的安全繁荣以及我们的共同未来至关重要。」

斐济总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）欢迎拜登的致辞，并感谢他「强而有力地把美国带回气候史上正确的一方」。巴依尼马拉马还说，不能让那些不订定2050年净零排放目标的国家有任何藉口。

但区域大国澳洲显然尚未订定类似目标，这让海拔仅有几公尺的太平洋岛国深感忧愁。

在论坛开幕前夕，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也与帛琉总统惠恕仁（Surangel Whipps）会面，重申美国保卫帛琉的承诺。

国防部发言人柯比（John Kirby）说，两人均同意太平洋岛国地区的战略重要性及美国在帛琉部署和投资的「关键角色」。

面对中国军力显着提升，美国早已转为在太平洋地区轮换部署的模式，并远离大型基地，好让它们更难被锁定。

中国长期在一些太平洋岛国以资助兴建大型基础设施来换取影响力，部分人担心这些国家之后将对北京欠下巨债。

举例来说，萨摩亚原本打算接受中国资助，建造一座大型港口，但新总理马塔法（Fiame Naomi Mata'afa ）上月就任后表示，将取消这项可能会让国家举债过高的计画。

© 2021 AFP