制药业：COVID-19疫苗产量年底前足覆盖全球人口

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（法新社日内瓦7日电） 全球制药业重量级团体今天表示，今年底前世界COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗产量将足够覆盖全球人口，并于明年中达到240亿剂，超越全球需求。

目前穷国与富国的疫苗涵盖率仍存在巨大差距。在较富有国家，最多有70%的成年人已接种2剂疫苗；在非洲却只有6%。

不过，国际制药商协会联合会（International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations，IFPMA）主席库恩尼（Thomas Cueni）今天在日内瓦召开的记者会上表示，75亿剂疫苗产量门槛将于本月达标。

根据科学数据分析公司Airfinity说法，目前全球COVID-19疫苗每月产量约为15亿剂，总产量预计今年底就能达到120亿剂。

Airfinity指出，这代表如果富国想让12岁以上人口全部接种疫苗，也还有至少12亿剂疫苗能分配给穷国。

库尼说：「这也意味着，现在因担心疫苗短缺而仍紧抓存货不放的政府，不再需要这么做。」

IFPMA还表示，全球疫苗产量可于明年中达到240亿剂。IFPMA指出，这个数量将超越全球需求。

与德国公司BioNTech合作生产COVID-19疫苗的美国药厂辉瑞（Pfizer）董事长博尔拉（Albert Bourla）则说，疫苗价格不是问题，辉瑞会根据销售对象国家的经济力来订价。

美国药厂娇生（Johnson & Johnson）的科学长史托佛斯（Paul Stoffels）表示，开放疫苗专利目前也不构成问题。一些非政府组织（NGO）提出这类要求。

史托佛斯说：「目前最重要的是让有疫苗生产能力的业者将现有产能最大化。」「如果现有工厂要花18个月才能扩大产能，...其他业者（增产）就需要明显更久时间，这样帮助不大。」（译者：曾婷�u/核稿：张正芊）

© 2021 AFP