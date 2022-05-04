制衡马克宏 法国中左派结盟拚6月国会选举

（法新社巴黎3日电） 因应6月国民议会选举，法国中左派政党今天接近形成广泛联盟，他们希望在令人失望的总统选举后，能?在法国总统马克宏的第二任期提供?有力的反对意见。

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绿党和共产党已经支持极左派政党「不屈法国」（LFI）行动，一度强大的左派社会党（PS）可望跟进。

社会党谈判代表朱维（Pierre Jouvet）告诉欧洲第一电台（Europe 1 radio）：「左派不同的部分并不像所有这一切那样不可协调。」

他说，谈判「距离一项历史协议只有几步之遥」，他同时承认，在协议达成前，对政党纲领和选区分配进行「一些调整」。

「不屈法国」谈判代表班巴尔（Manuel Bompard）说：「存在一些症结，有时是在实质问题上，但主要是在席次问题上。」

向社会党发出最后通牒，他后来补充说，「谈判明天不会继续下去，那是我们为自己发起一场有效行动所设定的最后期限」。

「不屈法国」领袖、极左派的梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）强势表现，让他在4月总统大选中差一点进入第二轮决选，而其他左派候选人几乎全被淘汰出局。

马克宏（Emmanuel Macron）赢得总统大选后，梅兰雄立即呼吁选民「选他当总理」，并让左派获得国民议会多数席位，以阻止中间派的计画。

最近几天的调查显示，大多数法国选民更愿意由马克宏与来自另一个政治思想派系的总理「共治」。马克宏因亲商被视为有利于富人而受到广泛批评。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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