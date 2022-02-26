制裁侵乌 法国推动将俄逐出SWIFT系统

（法新社巴黎日电） 法国财长勒麦尔（Bruno Le Maire）今天推动将俄国逐出「环球银行金融电信协会」（SWIFT）支付系统。英、法、加拿大等国相继表态，也让持保留态度的德国备添压力。

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勒麦尔在巴黎的欧盟财长会议后告诉媒体：「某些（欧盟）成员国态度保留，但法国不是。」

踢出SWIFT被形容是核武级金融手段，勒麦尔还说推动将俄国踢出SWIFT「不是未来几天或几周，而是后续几小时的事」；目前欧盟执委会正在做相关的技术建议。

勒麦尔推动将俄国逐出SWIFT系统在欧盟财长会议上获得奥地利等国支持，但德国财长林纳德（Christian Lindner）只表示不排除支持，且反对赶鸭子上架式的即刻实施。

林纳德告诉媒体：「我的建议是我们应研究比目前包裹制裁更多的新工具，包含SWIFT，但我没法讲确切的时间表。若真要把俄国踢出，届时会否引发俄罗斯因收不到钱而停止天然气供应？必须审慎以对。」

SWIFT在国际金融机器中，扮演重要的齿轮角色，逐出SWIFT可严重削弱俄国与世界大多数国家贸易的能力，因为国际上银行间使用SWIFT机制转移资金，供俄罗斯人在世界各地转移资金，收受其天然气款项。

在2012到2016年，SWIFT就曾经切断与伊朗金融机构的连接。

但也有人认为，虽然逐出SWIFT意味俄国银行将无法为贸易往来与外国金融机构使用此系统收付款项，但西方也会受累，尤其与俄国有大量贸易的欧洲国家。

有专家认为俄国若被逐出SWIFT，很可能会学伊朗过去的做法改找中国的昆仑银行，发展出另一套结算记帐体系继续外销石油与天然气，若伊朗与俄国等石油大户都找昆仑银行结算记帐，势必撼动美国命脉的石油-美元结算体系。

© 2022 AFP