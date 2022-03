(法新社香港1日电) 俄罗斯入侵乌克兰后,国际间在经济、体育对俄国总统蒲亭制裁。世界跆拳道联盟也决定,取消蒲亭的荣誉跆拳道黑带9段。

世界跆拳道联盟(World Taekwondo)以「和平比胜利更珍贵」(Peace is More Precious than Triumph)为宗旨,因此谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动,称「对无辜生命的野蛮攻击」,违反跆拳道运动尊重和宽容的价值观。

世界跆拳道联盟在声明中说:「在这样的考量下,世界跆拳道联盟决定撤销2013年9月颁给蒲亭的荣誉跆拳道黑带9段。」

世界跆拳道联盟还说,他们将加入国际奥林匹克委员会(IOC)的行列,禁止俄罗斯在比赛中使用国旗、国歌。

在此之前,国际柔道总会(International Judo Federation)昨天表示,有鉴持续在乌克兰发生的战争冲突,将取消蒲亭荣誉会长及大使身分。

其他体育组织,诸如国际足球总会(FIFA)与欧洲足球总会(UEFA)已禁止俄罗斯的国家队、职业队参赛。

© 2022 AFP