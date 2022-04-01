制裁俄国影响鳕鱼进货 英国炸鱼薯条生意难做

（法新社布莱顿1日电） 英国「名菜」炸鱼薯条挺过英国脱欧与COVID-19风暴，正在与通货膨胀抗衡，但数千家炸鱼薯条店却可能因为俄罗斯入侵乌克兰导致鳕鱼缺货而受到严重冲击。

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在英格兰南部海滨度假胜地布莱顿（Brighton），炸鱼薯条店Captain's的店主人桑德胡（Pam Sandhu）通常不是爱抱怨的性格。

但她应该塞满新鲜白鱼，等待油炸的巨大冰箱层架上却是空空如也，能够端给饥饿顾客的只剩下配菜炸薯条。

英国全国炸鱼薯条联合会（National Federation of Fish Friers，NFFF）主席克鲁克（Andrew Crook）表示，在和平时期，英国的炸鱼薯条店通常由俄罗斯供应30%至40%渔获，种类通常是鳕鱼和黑线鳕。

而乌克兰是全球最大的植物油出口国，被使用来油炸这道NFFF所谓的「无庸置疑的英国代表性菜色」。

桑德胡告诉法新社：「乌克兰发生战争后，就没有鱼可以供应，或是数量很少。在这之前，我们会订货非常大量的鱼，现在只能得到极少量，而且价格是去年的两倍。」

她指出，植物油也很难取得，加上英国从3月中旬对进口自俄国的白鱼加增35%关税，这些都让生意很难做。

与此同时，炸鱼薯条店业主也因为能源价格高涨受到冲击。

在3月下旬的一个和煦周五，桑德胡正在担心进货的鱼可能撑不过周末。她从事这一行已经30年，通常一周工作7日。她表示，她从来没碰到过进货和成本会出现这么多问题。

她的餐厅有个阳台，可以看到布莱顿的圆石滩与码头。她3年前买下这个店面，原本计画于2020年3月开幕。

然而，COVID-19（2019冠状病毒疾病）随后来袭，接着是通货膨胀，现在又发生乌克兰战争以及对俄国制裁，对炸鱼薯条业者而言是一场完美风暴。

炸鱼薯条这道菜最先于1860年代出现，很长一段时期以来都是劳工阶层的佳肴，但由于人口组成与饮食改变，这道菜近年人气呈现下滑。

炸鱼薯条是外带爱点的一道菜，用旧报纸包裹，佐以盐和醋，通常还配有碗豆泥和塔塔酱。

克鲁克表示：「这向来都被认为是一道便宜的美食，所以我们的利润非常低，通常要以量取胜。」

「不幸的是，现在受通货膨胀影响很难保有利润，利润实际上消失殆尽。」

克鲁克的炸鱼薯条店开在英格兰西北部的兰开夏郡 （Lancashire），店内一份炸鱼薯条定价不得不上涨50便士，来到8.5英镑（约新台币320元）。

受到燃油价格上涨影响，英国许多拖网渔船不出海，导致鱼价更加上涨。

除此之外，在疫情期间曾一度减少至12.5%的增值税（VAT）又恢复至20%。克鲁克表示，种种因素可能导致全英国1万家炸鱼薯条店当中，高达3000家可能关门歇业。

他预测：「这可能会发生在接下来的6个月。」

© 2022 AFP