刺杀美参议员罗勃甘乃迪 枪手服刑半世纪获准假释

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（法新社洛杉矶27日电） 美国联邦参议员罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）1968年遇刺身故震惊全国，因谋杀罪被判处无期徒刑的男子席汉（Sirhan Sirhan）入狱半世纪后，今天获准假释。

现年77岁的席汉先前曾15度申请假释遭拒。加州假释委员会今天表决批准假释，不代表席汉将自动获释，仍须经过3个月审查，最终交由州长纽松（Gavin Newsom）批准。然而民主党籍的纽松9月面临罢免投票，席汉假释案发展仍待观察。

美媒报导，罗勃．甘乃迪的小儿子道格拉斯（Douglas）今天在听证会上表示，他赞成释放席汉，还说哥哥小罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）曾致函假释委员会，以示对席汉的支持。

罗勃．甘乃迪是美国前总统约翰．甘乃迪（John F. Kennedy）的弟弟。约翰．甘乃迪于1963年遇刺身故。

罗勃．甘乃迪当年正在角逐民主党总统候选人提名，到洛杉矶饭店造势时中枪身亡。这起命案发生于美国民权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr. ）遇刺丧命的几个月后，且当时的美国社会为了越战严重分歧。

席汉1969年认罪后遭判死刑，数年后减为无期徒刑。

然而不久后疑点一一浮现，让外界开始怀疑真正凶手另有其人。

例如，检方出具法医报告，显示死者是遭人从背后近距离开枪，但目击者宣称席汉当时是站在死者前方。此外，有证据显示枪手当晚开了13枪，但席汉身上找到的枪只能装8发子弹。

席汉曾表示，他在受审时作出归罪陈述，是因为一名差劲的辩护律师说服他说自己有罪。席汉是拥有约旦公民身分的巴勒斯坦人，他声称，不记得曾射杀罗勃．甘乃迪。

席汉也曾说，罗勃．甘乃迪在1967年的六日战争（Six-Day War）中支持以色列，他觉得遭到背叛。

© 2021 AFP