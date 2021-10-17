刺杀英国议员嫌犯传有激进风险 情治单位未留意

广告 继续浏览后续

（法新社英格兰滨海利镇17日电） 英国警方今天持续侦办国会议员颜敏时（David Amess）遇刺身亡命案，于此同时，当地媒体报导，嫌犯曾被转介至「去激进化」方案，却从未引起情治单位的关注。

法新社报导，资深的保守党（Conservative）国会议员颜敏时现年69岁，15日在伦敦市以东的滨海利镇（Leigh-on-Sea）教堂与选民会面时遇刺身亡，这是5年多来发生的第2起国会议员遭遇不测。

警方依据「恐怖主义法」（Terrorism Act）已逮捕现年25岁的男子，且依法警方可延长拘禁以盘问嫌犯至22日。全案由伦敦都会区警察局反恐指挥部（Scotland Yard's counter-terrorism command）领衔侦办。

英国媒体引述不具名官方消息来源指出，嫌犯阿里．哈比．阿里（Ali Harbi Ali）是索马利亚裔的英国公民，他曾被转介至「防恐专案」（Prevent），这是一项针对凡是具有激进化风险者的官方反恐方案。

英国广播公司（BBC）报导，据信阿里．哈比．阿里参加这项非强制性方案的时间并不长，而且从未引起军情五处（MI5）的关注。军情五处是英国负责国内情治的单位。

「星期日泰晤士报」（The Sunday Times）报导，警方和情治单位认为，阿里．哈比．阿里是独自犯案而且是「自我激进化」，也就是并非因接触激进组织而产生激进情绪，还说他可能是受到与盖达组织（Al-Qaeda）有关连的索马利亚「青年党」（al-Shabaab）影响。

嫌犯的父亲哈比．阿里．库兰（Harbi Ali Kullane）向星期日泰晤士报证实，儿子目前被拘禁，并说：「我感到非常痛苦。」哈比．阿里．库兰曾经担任索马利亚总理的顾问。

另据「周日电讯报」（The Sunday Telegraph）报导，颜敏时遇害后，若干国会议员与选民「问诊」（surgery）的定期会谈，可见身穿制服的员警加强戒备，同时也促使多名议员呼吁，暂停原定面对面与选民有约。

2016年当时41岁的工党（Labour Party）议员柯克斯（Jo Cox）在她选区也就是英格兰北部里兹（Leeds）附近遇害，此后英国政府已加强对国会议员的维安。

「观察家报」（The Observer）报导，下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）表示，「我们有必要审慎评估」并检视柯克斯遇刺后，采取的各项维安措施是否「足以保护国会议员、幕僚与选民，尤其是议员的问诊期间」。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP