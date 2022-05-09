前世银经济学家查维斯 就任哥斯大黎加新总统

（法新社哥斯大黎加首都圣约瑟8日电） 曾任哥斯大黎加财政部长的经济学家查维斯（Rodrigo Chaves），今天宣誓就任成为哥国总统，他将在4年任内，致力让这个拉丁美洲最稳定经济体之一重拾活力。

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查维斯曾任世界银行（World Bank）高层，但因性骚扰丑闻离开。他已矢言处理哥斯大黎加的严重经济问题。

哥斯大黎加面临外债高达国内生产毛额（GDP）约7成、贫穷人口占23%、失业率14%、公家机关贪腐等问题。

作为国家主要经济来源之一的旅游业，则因疫情受到重创。

查维斯在即将卸任的政府担任过6个月的财长，他4月击败本身也有贪腐丑闻的前总统费盖雷斯（Jose Maria Figueres），赢得总统决选。

60岁的查维斯能挺进决选，跌破不少人眼镜，因为他在2月首轮投票前，民调仅排名第4。

查维斯在世界银行任职30多年，但后来因为多名女子投诉性骚而遭到调查。他遭到降职后，辞去世银职务，进入哥斯大黎加前任总统奎沙达（Carlos Alvarado Quesada）的内阁担任财长。（译者：郑诗韵/核稿：张正芊）

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