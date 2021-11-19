前乔治亚总统狱中绝食情况危急 美国吁人道对待

（法新社华盛顿18日电） 乔治亚共和国前总统萨卡希维利（Mikheil Saakashvili）在狱中绝食数个星期，据报目前情况危急。美国今天敦促乔治亚当局应以人道对待萨卡希维利。

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法新社报导，美国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示：「我们敦促乔治亚政府以公平且有尊严的方式对待萨卡希维利先生。」

普莱斯说：「对萨卡希维利所涉待审刑事案，我们也强烈呼吁乔治亚政府确保他能够全程出庭，并且遵循国际法律规定。」

萨卡希维利流亡乌克兰，于10月1日回国被逮捕，即展开绝食抗议，至今已49天，因身体情况恶化，已移送监狱医院就医。

路透社报导，他遭控在2004年到2013年担任总统期间滥用职权，2018年在缺席审判情况下遭定罪，面临6年有期徒刑，他称这些指控具有政治动机。

昨天，由监察专员隆贾里亚（Nino Lomjaria）所设医疗小组表示，在检查萨卡希维利的身体状况后，「评估他目前状况危急」，所引发多种并发症让他有「立即」致命风险。

现年53岁的萨卡希维利是一位亲西方的改革者，曾说他在狱中被警卫殴打，性命堪忧。

多个国际人权团体谴责乔治亚当局对待萨卡希维利方式，并指称是政治报复。

此外，乔治亚几位反对派国会议员也已绝食数天，要求对萨卡希维利提供适当医疗照顾；美国和欧洲人权法院（European Court of Human Rights）也一再重申相同呼吁。（译者：纪锦玲）

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