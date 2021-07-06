前后任球后柯贝与巴蒂温网4强对决 抢夺决赛门票

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（法新社伦敦6日电） 现任世界球后巴蒂和前世界球后柯贝今天在温布顿网球锦标赛，双双以直落二盘轻取对手，晋级4强赛，将在8日抢夺10日决赛门票，巴蒂说：「这是终极考验。」

第一种子巴蒂（Ash Barty）今天以6比1、6比3擒服非种子的澳洲同胞托米扬诺维奇（Ajla Tomljanovic ）。她以往在温网第四轮就止步，从未往前推进，这是她首度打进温网4强。这也是1980年以来，首度有两位澳洲女将在温网女单8强对决。

25岁的巴蒂梦想在同胞古拉贡（Evonne Goolagong Cawley）1971年赢得第一个温网后冠50年后，也在这个大满贯赛封后，成为第2位在温网女单摘冠的澳洲选手。

古拉贡在1970年代至1980年代初纵横世界女子网坛，7度在大满贯赛封后，1971年同时赢得法网和温网后冠，其后4度在澳网摘冠，1980年二度在温网封后。

第25种子德国女将柯贝（Angelique Kerber）今天以6比2、6以3轻取捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova ），第4度闯入温网4强，这也是她在草地球场赢得的第80场胜利。

柯贝2018年在温网封后，目前世界排名第28。

4强赛另一场比赛，是第二种子白俄罗斯好手莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）与前世界球后捷克女将普里斯科娃（Karolina Pliskova）对决。（译者：陈政一）

© 2021 AFP