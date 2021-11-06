前国务卿鲍尔逝世 美3任总统齐聚追悼

（法新社华盛顿5日电） 美国3任总统今天齐聚华府国家大教堂一同追悼前国务卿鲍尔（Colin Powell），华府政坛人士也不分党派，前来参加这位四星上将与资深政治家的丧礼。

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法新社报导，美国总统拜登（Joe Biden）、前总统欧巴马（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）及前国务卿希拉蕊（Hillary Clinton）与鲍尔遗孀艾玛（Alma）同坐在前排，共同追思这位非裔开创性人物；鲍尔公职生涯中历任四朝政府，也赢得全球人士的尊敬。

前国务卿欧布莱特（Madeleine Albright）表示，鲍尔是一位超越时代的人物，他的各种美德有如荷马史诗一般长，说不完也道不尽：诚实、正直、忠贞，坚守自己曾作呼吁及说过的话。

在鲍尔过世后，曾经批评他的前总统川普今天并未出席丧礼。川普指责鲍尔支持美对伊拉克战争。

鲍尔上月18日因COVID-19（2019冠状病毒疾病）并发症辞世，享寿84岁。他生前虽完整接种辉瑞/BNT疫苗，但患有罕见血癌多发性骨髓瘤与帕金森氏症，身体相当羸弱。

鲍尔出生于纽约牙买加移民家庭，虽不是美国顶尖西点军校毕业，但他在军中仕途顺遂，1989年成为美国史上首位非裔参谋首长联席会议主席，2001年再转战外交圈，成为美国首位非裔国务卿。

鲍尔辞世消息一出，美国政坛重量级人士不分党派，纷纷表达深切哀悼。而他们都有默契，未提及鲍尔生平憾事，也就是他2003年曾在联合国安理会引述错误情资，提倡对伊拉克发动第二次波湾战争。（译者：纪锦玲）

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