前妻批评 比尔盖兹多次会晤性犯罪富豪艾普斯坦

（法新社纽约3日电） 美国微软公司创办人比尔．盖兹的前妻梅琳达．盖兹今天批评，比尔．盖兹曾多次会晤金融家艾普斯坦。艾普斯坦被控对儿童性犯罪，在2019年等待审判时自杀。

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这是去年5月比尔．盖兹（Bill Gates）夫妇宣布离婚后，梅琳达．盖兹（Melinda French Gates ）首度接受电视访问。她并承认，她曾经见过艾普斯坦，事后她「做了恶梦」。

她说：「我想看看他是何许人物，但我一进门就后悔。」她并未说两人会面何时发生。

她形容艾普斯坦「令人憎恶」，是「邪恶的化身」，但她拒绝透露是否要求丈夫停止与他会面。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）记者问道，她前夫与艾普斯坦的关系是否是他们离婚的原因？据报拥有60亿美元身家的慈善家梅琳达说，这是「许多原因」之一。

艾普斯坦2019年8月在曼哈顿的牢房上吊自杀，当时他正等候性贩运未成年少女的审判。

作为社会名流和捐赠者，艾普斯坦的人际关系网从美国前总统川普（Donald Trump）和柯林顿（Bill Clinton）到英国王子安德鲁（Prince Andrew）。

比尔．盖兹去年8月在美国有线电视新闻网（CNN）承认，与艾普斯坦「共处是个严重错误」；但又说，他的目的是为他的基金会筹募经费。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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