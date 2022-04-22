前宏都拉斯总统引渡至美受审 涉协助走私毒品受贿

（法新社纽约21日电） 前宏都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）今天被引渡到美国受审，他被控协助走私数百公吨古柯硷，及收受数以百万美元计的贿赂。

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53岁的叶南德兹于2014年至2022年间担任宏国总统，他被控任内贪腐。叶南德兹若遭定罪，余生可能都要在牢里度过。

法新社目睹叶南德兹从德古西加巴（Tegucigalpa）空军基地搭乘美国缉毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）专机离境，飞往美国于纽约拘禁。

叶南德兹被控自2004年起协助走私约500公吨古柯硷，在他担任总统更早以前已开始涉案。这些毒品主要来自哥伦比亚和委内瑞拉，通过宏都拉斯运往美国。

根据美国大使馆文件，叶南德兹被控收受「数以百万计美元贿款...来自宏都拉斯、墨西哥和其他地方多个贩毒集团」。

根据纽约检方起诉书，叶南德兹被控涉及3起贩毒和武器犯罪案。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）告诉媒体：「叶南德兹滥用宏国总统职权...让宏都拉斯成为毒品之邦。」

距离叶南德兹败选卸任不到3星期，宏都拉斯应华府要求对他发出逮捕令。他2月15日向警方自首，并监禁在首都德古西加巴特勤警队的拘留所内。

叶南德兹在总统任内，以美国缉毒战友自居，也协助引渡了数名毒枭。

华府甚至还在2017年支持他竞选连任，尽管宏国宪法规定总统任期只能一任，而他也被控选举舞弊。

后来几名毒贩告诉美国检方，他们曾经行贿叶南德兹的亲信，到他卸任时，美国缉毒官员已做好准备对叶南德兹展开行动。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP